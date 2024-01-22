Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что число пострадавших от удара по рынку в Донецке возросло до 26 человек. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

В воскресенье, 21 января, украинские вооруженные формирования обстреляли рынок в районе Текстильщик в Донецке (Кировский район). Как сообщил Пушилин, ВСУ использовали при атаке ствольную артиллерию калибра 152 мм и 155 мм.

«На данный момент в результате чудовищного теракта со стороны вооруженных формирований Украины 27 погибших, 26 раненых. Всем оказывается необходимая помощь силами республиканского Минздрава», — сказал Пушилин.

Ранее он сообщал о 25 пострадавших, 18 из которых были доставлены в медицинские учреждения.

По словам Пушилина, больницы, в которых лежат пострадавшие, находятся на связи с федеральным центром. Также глава республики отметил, что ВСУ таким образом «отыгрывается» на гражданском населении, поскольку запасы у армии истощаются.

Также, добавил Пушилин, при обстреле Донецка украинские военные использовали кассетные боеприпасы.

ВСУ регулярно обстреливает ДНР и ЛНР. Одна из целей начала специальной военной операции — защита жителей этих территорий, которые в сентябре стали частью РФ. Также в состав России вошли Херсонская и Запорожская области.

Ранее мы сообщали, что главный редактор издания RT Маргарита Симоньян рассказала о разнице между РФ и Украиной после «кровавого воскресения» в Донецке.