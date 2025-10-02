Песков прокомментировал влияние западных вооружений на ход событий на фронте
Фото: [Открытие Соборной мечети после реконструкции в Москве/Медиасток.рф]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни один вид вооружений не способен кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, отметив отсутствие у Киева «волшебной пилюли». Об этом сообщило РИА Новости.
В Кремле убеждены, что дальнейшие поставки западного вооружения на Украину не окажут решающего влияния на ход специальной военной операции. Как подчеркнул Дмитрий Песков, никакого «чудо-оружия» для киевского режима не существует. По его словам, ни один отдельный вид вооружений не в состоянии переломить текущую оперативную обстановку.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о влиянии иностранных военных поставок на потенциал ВСУ. Кремль последовательно проводит идею о бесперспективности подобной помощи, которая лишь продлевает конфликт, но не меняет его фундаментальных условий.
