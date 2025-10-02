В Кремле высказались о дефиците бензина в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство предпринимает необходимые меры для стабилизации ситуации с поставками бензина в стране.

Временные перебои с поставками топлива возникли в нескольких регионах России, включая Московскую, Ленинградскую, Рязанскую, Нижегородскую области, а также Крым, юг страны и Дальний Восток.

Особенно напряженная ситуация сложилась в Хабаровской крае — водители вынуждены проводить ночи на заправках в ожидании новых поставок топлива, а в Крыму участились случаи кражи бензина из топливных баков.

Накануне вице-премьер Александр Новак направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по стабилизации ситуации. Среди экстренных мер — отмена импортных пошлин на топливо, увеличение объемов поставок из Белоруссии и разрешение на использование октаноповышающей присадки.

По предварительным расчетам, реализация этих инициатив позволит ежемесячно дополнительно поставлять на внутренний рынок 350 тыс. тонн бензина и 100 тыс. тонн дизельного топлива.

Ранее эксперт в области энергетики Александр Фролов рассказал о причинах дефицита топлива в РФ.