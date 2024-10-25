Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в РФ

По словам представителя Кремля, Россия и Северная Корея являются близкими соседями, поэтому страны постоянно обмениваются визитами.

Ранее в СМИ появилась информация, что северокорейский лидер готовится вновь посетить РФ в 2025 году. Последний раз Ким Чен Ын был в России в сентябре 2023 года. Этот визит стал его первым посещением страны с 2019 года.

Глава КНДР тогда посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке, космодром Восточный в Амурской области и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин виделся с Ким Чен Ыном в июне 2024 года. Тогда российский лидер прибыл в Пхеньян с официальным визитом. Итогом встречи лидеров двух государств стал подписанный договор о стратегическом партнерстве, который учитывает вопросы безопасности. Документ также пришел на смену нескольким соглашениям, подписанным еще со времен СССР.

Ранее сообщалось, что КНДР впервые отреагировала на сообщения об отправке своих военных в Россию. Последний месяц в СМИ активно обсуждается возможность присутствия северокорейских военных в зоне конфликта на Украине.