В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность и целесообразность мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что с точки зрения стабильности авторитета, Трамп — это уникальный президент США.

Также Песков прокомментировал слова Трампа о Зеленском. По его словам, Зеленский сам спровоцировал республиканца, неоднократно допуская некорректные высказывания в его адрес, сообщил пресс-секретарь президента России.

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно», — сказал Песков автору программы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча в Эр-Рияде состоялась для налаживания российско-американских отношений, без которых нельзя решить вопросы мировой политической повестки.