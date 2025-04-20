Песков: Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия

В ночь с 15 на 16 апреля истекает срок действия пасхального перемирия. Президент Российской Федерации Владимир Путин не давал распоряжений о его продлении. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, в интервью ТАСС.

Президент России Владимир Путин сообщил о временном прекращении огня в ходе встречи с главой Генерального штаба Валерием Герасимовым. Режим тишины будет действовать с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля, то есть в общей сложности 30 часов.

На вопрос представителей СМИ о том, завершится ли режим прекращения огня в ночь на 21 апреля или будет продлен, пресс-секретарь президента Песков дал отрицательный ответ.

«Иных команд не было», — ответил Песков.

Ранее Минобороны перечислило все факты нарушения пасхального перемирия со стороны ВСУ. В течение ночи вооружённые силы Украины использовали 48 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один из них был направлен в сторону Крыма. Кроме того, противник 444 раза атаковал позиции российских военных с помощью артиллерии и миномётов, а также совершил 900 налётов с использованием квадрокоптеров и сбросил различные типы боеприпасов.