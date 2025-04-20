Украинские вооруженные силы неоднократно открывали огонь после того, как было объявлено пасхальное перемирие, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации в воскресенье, 20 апреля.

В приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей были зафиксированы 12 случаев обстрела, 33 атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и семь случаев сброса боеприпасов.

В течение ночи вооружённые силы Украины использовали 48 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один из них был направлен в сторону Крыма. Кроме того, противник 444 раза атаковал позиции российских военных с помощью артиллерии и миномётов, а также совершил 900 налётов с использованием квадрокоптеров и сбросил различные типы боеприпасов.

«В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», — отметили в министерстве.

Все подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, с 18:00 19 апреля неукоснительно соблюдали режим прекращения огня и продолжали занимать ранее занятые позиции, как сообщили в Министерстве обороны.

В субботу Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно началось в 18:00 по московскому времени 19 апреля и продлится до полуночи 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский нарушил пасхальное перемирие.