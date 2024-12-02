Песков: Путин не передавал сообщений Зеленскому через Шольца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с вниманием следят за событиями в Киеве, куда прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин не передавал никаких сообщений через господина Шольца, передает «Коммерсантъ».

По словам Пескова, Москва не имеет особых ожиданий от этого визита. Дополнительно пресс-секретарь отметил, что Кремль может с удовлетворением «просто напомнить», что 15 ноября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем, который стал первым почти за два года.

Ранее сообщалось, что Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев для переговоров с Зеленским.