Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев для переговоров с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, информирует агентство DPA. В украинской столице он планирует провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Это первый визит Шольца в Киев за последние два с половиной года. Его предыдущая поездка в Украину состоялась в июне 2022 года, когда он находился там совместно с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Шольц занял пост канцлера Германии в декабре 2021 года, сменив на этом посту Ангелу Меркель. До конца марта в стране должны пройти досрочные выборы в парламент, и Шольц снова примет участие в них как кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Ранее Шольц назвал недальновидными и даже опасными для страны высказывания лидера фракции ХДС и кандидата в будущие канцлеры ФРГ, одного из лидеров оппозиции Фридриха Мерца «поставить ультиматум» России о немедленном выводе войск с территории Украины.