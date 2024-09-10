Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ из десяти человек, которая отправятся во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым за океан на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она должна пройти 22-23 сентября.

Сам же глава Путин в США не полетит. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, США в настоящее время — не лучшее направление для поездок президента России из соображений безопасности, сообщило РИА Новости.

«Он (Путин) не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны — штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Кремле не увидели предпосылок для урегулирования украинского конфликта. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.