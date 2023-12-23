Песков: Путин не поздравит лидеров недружественных стран с Новым годом
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Президент Российской Федерации обязательно отправит новогодние поздравительные телеграммы руководителям сотрудничающих с РФ стран. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Что касается лидеров недружественных государств, то поздравлять их Путин не планирует, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
«Недружественных не будет (поздравлять — прим. ред.), дружественных — будет», — сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.
Ранее репортер ВГТРК Павел Зарубин показал в своем аккаунте в соцсетях кабинет президента РФ Владимира Путина, украшенный праздничной новогодней елью.