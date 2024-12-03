Песков: Путин открыт к диалогу с Шольцем, так как в этом есть смысл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не раз подчеркивал свою готовность к диалогу для достижения целей Российской Федерации, отвечая на вопрос о возможных контактах с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

Ранее Шольц высказывал свои мысли в социальных сетях, заявив, что поддержка Украины останется неизменной.

Песков отметил, что поддержание и возобновление диалога всегда имеет смысл. Он также напомнил о многократных заявлениях президента о том, что он открыт для обсуждений, пока преследуются национальные интересы.

Ранее Песков заявил, что в Кремле с вниманием следят за событиями в Киеве, куда прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.