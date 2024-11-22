Песков: Путин проведет совещание вечером 22 ноября

По его словам, в течение дня у президента запланированы встречи, которые не будут публичными. Однако к вечеру, ориентировочно в пять-шесть часов, Путин намерен организовать совещание, включающее открытый сегмент для участников.

Ранее сообщалось, что совместное мероприятие в формате прямой линии и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже находятся на стадии подготовки. Она запланирована на декабрь, по традиции в четверг.