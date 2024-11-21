Песков: Путин проведет прямую линию в один из четвергов декабря

Совместное мероприятие в формате прямой линии и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже находятся на стадии подготовки. Она запланирована на декабрь, по традиции в четверг, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что на большое мероприятие в декабре будут допущены представители СМИ из недружественных стран. Предыдущая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что график Путина никак не изменился после удара ATACMS по Брянской области.