Песков: Путин провел встречи в закрытом формате с Кудриным и Медведевым

У российского лидера Владимира Путина состоялись непубличные встречи с Алексеем Кудриным и Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привела «Российская газета».

Песков назвал непубличными те встречи с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексеем Кудриным, которые прошли у Путина.

«Это рабочая ситуация. Когда мы вам говорим, что контакты носят непубличный характер, вот как раз это такой случай», — указал он.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал свою готовность к диалогу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Российский лидер считает, что общение всегда имеет смысл, он готов обсуждать любую тему для достижения национальных интересов.