Песков: Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что главе государства Владимиру Путину известно об ударе украинских боевиков по жилым кварталам Белгорода, при котором погибли и пострадали мирные люди.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

«Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода», - сообщил Песков, его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что в Белгород для оказания помощи пострадавшим в соответствии с экстренным поручением Владимира Путина вылетела спецгруппа МЧС РФ, а также бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.