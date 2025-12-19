Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин намерен провести новогодние праздники в кругу близких. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС .

Напомним, что в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года россияне увидят новогоднее телеобращение президента страны. Глава государства обратится к нации с традиционным выступлением на фоне Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сценарий поздравления не будет изменен. Трансляцию обращения можно будет увидеть на всех федеральных каналах.

«С родными и близкими. Сам Новый год — с родными и близкими», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как и с кем Путин намерен встретить праздник.

Ранее Песков сообщил, что Путину не передавали через Уиткоффа деликатесы из США.