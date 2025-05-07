Первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России

Предки первой леди Бразилии Розанжелы Лулы да Силвы были выходцами из России. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Лулы да Силвы, из России в латиноамериканскую страну переехала ее бабушка вместе с родителями, а поселились они в штате Парана. При этом она уточнила, что не знала эту часть своих родственников, но все равно ощущает себя в нашей стране очень комфортно.

Ожидается, что глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приедет в РФ позже и станет одним из участников парада Победы, который состоится в Москве.

Ранее стало известно о том, что Бразилия и Россия подпишут соглашение о добыче урана. Кроме того, к подписанию планируются и другие договоренности, которые позволят укрепить взаимовыгодные отношения между двумя государствами.