Российская Федерация непосредственно взаимодействует с представителями киевской власти в рамках переговорного процесса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе предстоящего третьего раунда планируется приступить к детальному рассмотрению проектов меморандумов, которыми стороны заблаговременно обменялись.

Представитель Кремля воздержался от комментариев относительно возможного влияния европейских стран на решение Украины отказаться от третьего раунда переговоров, отметив лишь, что взаимодействие между помощником президента и руководителем российской делегации Владимиром Мединским и его коллегой продолжается.

Песков подчеркнул необходимость завершения процесса обмена документами до согласования дальнейших шагов, указав на то, что это является результатом договоренностей, достигнутых на втором раунде. По словам пресс-секретаря, после завершения обмена предложениями необходимо будет определить дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих.