В рамках соблюдения Стамбульских соглашений, Российская Федерация вернула Украине еще одну партию из тысячи останков солдат украинской армии. В обмен, как сообщил в своем телеграм-канале Владимир Мединский, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, были получены тела 19 погибших российских военнослужащих.

В Стамбуле 2 июня состоялся второй этап непосредственных переговоров между Россией и Украиной. Переговоры длились немногим более часа, общение между делегациями велось на русском языке.

Мединский заявил, что российская сторона передала украинской стороне меморандум, состоящий из двух разделов. Согласно его заявлению, во втором разделе предлагаются различные варианты прекращения огня. Он также упомянул, что Москва в качестве жеста доброй воли передаст 6 тысяч тел погибших украинских солдат.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина могут организовать обмен посылками для пленных военнослужащих.