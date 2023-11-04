Песков раскрыл, сколько у Путина двойников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал непрекращающиеся в некоторых СМИ слухи о якобы наличии у Владимира Путина двойников.

В ходе беседы с журналистами представитель Кремля решительно отверг даже саму возможность появления двойников у главы российского государства. Пескова напомнил, что президент у России только один. И это — Владимир Путин.

«Путин у нас один», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, чем займется Путин в День народного единства.