Песков рассказал, что Путин порой ездит без кортежа по Москве

Президент России Владимир Путин действительно управляет автомобилем самостоятельно, разъезжая по Москве. Это происходит, когда глава российского государства перемещается по городу без сопровождения кортежа, поведал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Накануне Путин признался, что иногда передвигается по Москве без привлечения внимания и замечает проблемы, связанные с неконтролируемым движением курьеров на электросамокатах.

Журналисты чуть позже спросили у Пескова, как Путин передвигается, когда рядом с ним нет кортежа. Они уточнили, сам ли он садится за руль или предпочитает ездить в автомобиле, для которого не перекрывают дорогу.

«По-разному», — лаконично ответил Песков.

