Президент России Владимир Путин заявил о планах по введению с 2026 года новых выплат для поддержки семей с детьми. Основной акцент будет сделан на помощь семьям с невысокими доходами, где воспитываются двое и более детей. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета по национальным проектам Владимир Путин обозначил демографию как один из ключевых приоритетов. Президент подчеркнул, что для преодоления негативных тенденций и повышения рождаемости требуется системная работа. Помимо уже действующих мер, таких как материнский капитал, правительство подготовило долгосрочную стратегию и запустило нацпроект «Семья».

В качестве новой практической меры глава государства анонсировал введение с 2026 года специальных выплат для семей с невысокими доходами, в которых растут минимум двое детей. Это решение должно стать дополнительным стимулом для родителей. Одновременно с этим, показатель рождаемости с текущего года включен в критерии оценки эффективности губернаторов, что, по замыслу Кремля, должно повысить внимание региональных властей к демографическим вопросам.

