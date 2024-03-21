Песков рассказал, каких россиян страна не примет обратно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ждать обратно граждан, которые уехали за границу и перешли на сторону врага. Об этом политик заявил в беседе с сайтом aif.ru .

За границей живет немало россиян, но некоторые покинули Родину целенаправленно после начала 2022 года в знак несогласия с началом СВО. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, именно таких граждан Россия назад не ждет.

«Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — сказал Песков.

В заключении Песков напомнил о реальных предателях, которые берут оружие и идут против России. Хотя таких немного, пресс-секретарь Путина посчитал, что и их нужно уничтожать.

Ранее сообщалось, что раскаявшихся артистов, вернувшихся в Россию, предложили прощать.