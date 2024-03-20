В России поддержали идею об «амнистии» для вернувшихся артистов

Звезд-беглецов, которые осознают свою ошибку и вернуться в Россию, предложили прощать. Идея понравилась не всем, однако юрист Мария Ярмуш в беседе с RT объяснила, почему эта инициатива может стать полезной.

Артисты, которые сбежали за границу, давно потеряли народную любовь. В качестве примера можно привести Аллу Пугачеву, которая то и дело критикует соотечественников за хейт. Однако даже ее могут простить, причем на законодательном уровне.

Впервые об амнистии артистов, попавшихся на сомнительных высказываниях в адрес России, заговорили в Госдуме. Как отмечает юрист Ярмуш, то, что инициативу обсуждают представители законодательной власти, хороший сигнал. Ведь многие звезды были обмануты западной пропагандой, совершали ошибки или поняли правду слишком поздно.

«Люди могут под воздействием эмоций, чужого мнения или ложной солидарности где-то что-то сказать. А люди искусства вообще очень эмоциональные и могут сказать что-то, неприемлемое с точки зрения общества и текущей ситуации в России. Но если человек признает свою ошибку, приносит извинения, хочет исправиться, то не принять эти извинения... будет не по-человечески», — считает Ярмуш.

Многие граждане России, которые уезжали в 2022 году, вернулись на Родину. Юрист считает, что шанс раскаяться и принести пользу стране нужен и артистам.

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