Песков рассказал, кто наводит украинские ракеты на территорию России

Именно поэтому Соединенные Штаты являются недружественной по отношению к России страной, добавил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли президент РФ поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией, он сказал, что это будет зависеть от отношения новой администрации США к нашей стране.

Ранее Песков заявил о том, что «Орешник» революционно опережает на поколение все вооружения в мире.