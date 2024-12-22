Песков рассказал, кто наводит украинские ракеты на территорию России
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Ракеты, наносящие удары по территории РФ, наводят американские специалисты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Именно поэтому Соединенные Штаты являются недружественной по отношению к России страной, добавил он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли президент РФ поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией, он сказал, что это будет зависеть от отношения новой администрации США к нашей стране.
Ранее Песков заявил о том, что «Орешник» революционно опережает на поколение все вооружения в мире.