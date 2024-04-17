Песков рассказал о нюансах при инаугурации Путина

По его словам, она состоится в привычном формате, но с некоторыми нюансами. Слова представителя Кремля приводят РИА Новости.

«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что инаугурация может стать поводом для различных провокаций. Песков подчеркнул, что Москва научилась противостоять этому.

Инаугурация представляет собой торжественную церемонию вступления в должность главы государства. Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. На следующий день, 8 мая, Государственная дума РФ рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства. Он назначается президентом после утверждения Госдумой его кандидатуры.

Путин одержал победу на выборах президента РФ, которые проходили с 15 по 17 марта 2024-го года. Он набрал 87,28% голосов. В голосовании также принимали участие представитель КПРФ Николай Харитонов (4,31%), член партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,85%) и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2%).

Ранее Владимир Путин выразил настороженность в связи с возможным появлением новых инфекций в мире.