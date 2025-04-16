Ким Чен Ын открыл квартал многоэтажек в Пхеньяне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поучаствовал в торжественном мероприятии по вводу в строй многоэтажных жилых домов на севере Пхеньяна. Об этом рассказало национальное агентство ЦТАК.

Официальное праздничное мероприятие прошло в Пхеньяне 15 апреля. Там на севере города ввели в строй целый квартал высотных жилых домов, в которых насчитывается 10 тыс. квартир.

«В церемонии приняли участие ведущие кадры партии и правительства. Товарищ Ким Чен Ын перерезал красную ленту в знак окончания строительства», — указали журналисты.

Вслед за этим Председатель государственных дел Северной Кореи пообщался с теми, кому предстоит заселиться в эти дома: пенсионерами, педагогами, рабочими и их семьями. Также глава КНДР провел встречу с военнослужащими и строителями, то есть людьми, которые возвели эти многоэтажки.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ готова работать с КНДР по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что есть много других стран, с которыми Москва готова работать по Украине. Президент также отметил, что на Украине можно было бы ввести временное управление.