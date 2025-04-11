Спецпосланник Трампа посетил в Петербурге синагогу

Прибывший в Россию специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил в Санкт-Петербурге синагогу. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на слова пресс-службы Большой хоральной синагоги, которая находится в Санкт-Петербурге. Там подтвердили, что Уиткофф действительно побывал в этом религиозном заведении.

«Факт визита подтверждаю. Подробности будут позже», — указали журналистам в пресс-службе.

Ранее уже сообщалось, что встреча Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина состоится в Петербурге. Им предстоит обсудить вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Спецпосланник Трампа должен привезти послание от американского президента. Эта встреча направлена на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона.