Российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами ВСУ, расположенному в Харькове. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем мессенджере.

По его словам, ВС РФ нанесли точный удар КАБами по строительному гипермаркету «Эпицентр». Именно в нем находился склад с украинскими боеприпасами. Также в здании, по словам Рогова, базировался командный пункт ВСУ. Выявить это удалось благодаря российской разведке, а также при участии жителей Харькова.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о ликвидации пунктов базирования ВСУ, а также иностранных наемников и складов с оружием и боеприпасами на Украине.

Ранее мы сообщали, что самолеты стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ произвели массовые пуски ракет на Украину. Отмечалось, что взрывы звучали в Винницкой и Хмельницкой областях.

Мы также сообщали, что ночью над Орловской областью сбили три украинских беспилотника. Обошлось без жертв.