Песков рассказал о скором обмене проектами меморандумов с Украиной

России и Украине в скором времени предстоит обменяться проектами меморандумов о мирном соглашении. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. Его слова привели «Известия».

Песков дал комментарий по поводу работы, которая сейчас ведется в продолжение мирных переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

«Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума», — указал он.

По словам пресс-секретаря, это должно произойти в ближайшее время. Сразу после этого обе стороны начнут подготовку к следующему раунду переговоров. Пока соответствующие документы вырабатываются, специальная военная операция, по утверждению Пескова, будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что Женева не станет площадкой для второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Против проведения встречи в Швейцарии, вероятно, выступила российская сторона, поскольку считает эту страну «утратившей свой политический нейтралитет».