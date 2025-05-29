Песков рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Кремле

В Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

Назарбаев был первым президентом Казахстана. Он руководил республикой еще со времен СССР, и отправился в отставку только в 2019 году. Бывший казахский лидер посетил российскую столицу.

«Сегодня президент встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — указал Песков.

При встрече Путин и Назарбаев сначала пожали друг другу руки, а затем обнялись.

Ранее Песков заявил, что в Москву приехала жена убитого во время покушения японского премьер-министра Синдзо Абэ, ее принял в Кремле президент России Владимир Путин.