Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, в интервью ТАСС высказался о недавнем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал Украину ответственной за события, произошедшие в Одессе 2 мая 2014 года.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года. Он стал одним из самых трагичных инцидентов на Украине по числу жертв на фоне государственного переворота в стране.

По информации Главного управления (ГУ) внутренних дел Украины в Одесской области, в результате беспорядков 2 мая погибли 48 человек, среди которых 7 женщин и 1 ребенок. 247 человек получили ранения.

Как заявил представитель Администрации президента РФ, решение европейских судей можно считать проблеском здравомыслия, но для окончательных выводов одного случая недостаточно.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека возложил на украинские власти ответственность за то, что они не приняли меры для предотвращения насилия и спасения жизней людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы устроили поджог в Доме профсоюзов.