Песков: РФ не будет вести переговоры, пока ВСУ не покинут все оккупированные территории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения британского издания Financial Times о том, что Россия и Украина якобы обсуждают прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что даже авторитетные СМИ не избегают распространения недостоверной информации, передает «Коммерсантъ».

«Сейчас очень много вбросов, которые выдаются за реальность. Даже солидные издания не гнушаются», — сказал Дмитрий Песков во время конф-колла.

При этом он подтвердил информацию FT о том, что Россия не будет вести переговоры, пока украинские войска продолжают занимать части Курской области.

Согласно данным FT, Катар выступает в роли посредника в этих переговорах. Один из высокопоставленных украинских чиновников сообщил изданию, что за последнее время Москва и Киев стали реже атаковать энергетическую инфраструктуру друг друга.

Также в материале подчеркивалось, что такая сделка имеет важное значение для Украины накануне зимнего сезона.

Ранее Financial Times сообщал, что РФ и Украина еще в августе были близки к соглашению о безопасности энергообъектов обеих сторон, но тогда переговоры не были доведены до конца из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области.