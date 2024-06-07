Песков: РФ не может давать африканским странам безвозвратные кредиты

РФ не может последовать примеру Советского Союза и давать африканским странам безвозмездные кредиты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 7 июня, его слова передает телевизионный канал РБК .

По словам Пескова, Россия является недостаточно богатым государством для того, чтобы выдавать подобные кредиты. Более того, у страны достаточно собственных проблем, нуждающихся в решении, подчеркнул он.

Пресс-секретарь выразил мнение, что РФ не должна играть роль «Дедушки Мороза» для государств на африканском континенте. По словам Пескова, «такой филантропии» не может быть и в данном случае нужны «новые рамки» для дальнейшего сотрудничества. В основе этих рамок должны быть взаимовыгода и уважение, уточнил он.

Песков также напомнил о том, что во времена СССР была «совсем другая система», которая позволяла государству раздавать подобные займы без последствий для собственной экономики.

Ранее Песков заявил, что Киев закрыл двери для переговоров с российской стороной.