Саммиту ЕС не удалось утвердить решение по замороженным активам России

Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о направлении доходов от замороженных активам РФ на военную помощь Киеву, следует из документа по итогам саммита стран-членов ЕС, опубликованном в официальном журнале объединения.

Отмечается, что появились некоторые расхождения во мнении, а также в том, каким образом юридически передача российских замороженных активов Украине может быть обоснована.

«Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки. Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности и Европейской комиссии», — приводится в документе.

Несмотря на это, лидеры стран ЕС приняли решение катлизировать процесс принятия решения по отправке очередной денежной помощи киевскому режиму. Также обсуждалось введение нового пакета санкций в отношении Белоруссии, Ирана и КНДР, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в объединение Боснии и Герцеговины.