Москва рассчитывает, что посредничество США и американского президента Дональда Трампа поможет Украине и принесет киевским властям больше политической воли и мудрости.

Такое мнение в интервью телеканалу ABC. выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого Песков напомнил, то тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом РФ Путиным, но с оговоркой о том, что на некоторые вопросы должны быть найдены ответы, иначе говорить предметно будет очень сложно.

Ранее сообщалось о том, что по завершении Парада Победы на Красной площади состоялись переговоры между Владимиром Путиным и сербским лидером Александром Вучичем. В ходе встречи в Кремле стороны затронули вопросы экономического сотрудничества между двумя государствами.