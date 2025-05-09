Путин и Вучич обсудили сотрудничество после парада Победы
Вучич — о параде в Москве: чувствуем себя как дома
Фото: [kremlin.ru]
По завершении Парада Победы на Красной площади состоялись переговоры между Владимиром Путиным и сербским лидером Александром Вучичем. В ходе встречи в Кремле стороны затронули вопросы экономического сотрудничества между двумя государствами, сообщил телеграм-канал SHOT.
Российский президент подчеркнул, что Москва высоко оценивает личное присутствие президента Сербии на юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Вучич, в свою очередь, поблагодарил за впечатляющий парад и выразил желание принять российского лидера с визитом в Сербии.
«Я и моя делегация чувствуем здесь себя как дома», — отметил Вучич.
Ранее Песков назвал приезд Вучича и Фицо на парад Победы актом героизма.