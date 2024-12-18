Песков: Россия не контактировала с США по поводу визита в Москву Кита Келлога

Кремль не имел контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа относительно возможного визита в Россию Кита Келлога, назначенного спецпосланником по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы видели соответствующее сообщение СМИ о том, что такие поездки планируются, но каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было», — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщало, что Кит Келлог, который является спецпосланником по Украине в команде будущего американского президента Дональда Трампа, готов отправиться в Москву для сбора информации, если получит приглашение.

Уточнялось, что Келлог планирует посетить Киев в январе, а также рассматривает поездки в Лондон, Париж и Рим. При этом подчеркивалось, что визит в Москву будет направлен на «сбор информации», а не на осуществление каких-либо определенных политических задач.