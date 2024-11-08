Песков: Россия не передавала никаких посланий Киеву через Орбана

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия не направляла никаких сообщений Киеву через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что говорить о потеплении отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки пока рано, так как «время для конкретных шагов еще не наступило».

Кроме того, Песков отметил, что готовность Путина вести разговор с Трампом о разрешении украинского конфликта не свидетельствует о смене целей специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что звонок Трампа Орбану может говорить о скором разрешении конфликта на Украине.