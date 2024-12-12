Песков: Россия обязательно ответит на удары ATACMS по аэродрому в Таганроге

Кремль обещает ответить на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что страна намерена дать ответ на недавнюю атаку на аэродром в Таганроге с использованием ракет ATACMS. Также он напомнил о сообщении Министерства обороны, в котором говорилось о возможности ответных действий.

Песков отметил, что Москва отреагирует тем образом и в тот момент, который посчитает целесообразным. При этом он добавил, что ответ, безусловно, последует, подтверждая решимость России ответить на агрессию.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что целью украинского лидера является срыв мирных переговоров посредством ударов ракетами ATACMS по отдаленным российским регионам.