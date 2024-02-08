Песков: Россия предпримет действия по защите имущества «Роснефти» в Германии

Если ФРГ приступит к конфискации активов российской компании «Роснефть», то Москва обязательно найдет достойный ответ на такой шаг. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС .

Если Берлин прибегнет к конфискации имущества российской компании, то это станет экспроприацией чужой собственности, так считает Песков. Такие способы вести дела подрывают как экономические, так и правовые устои Европы. Москва обязательно вмешается в эту ситуацию.

«Государство всегда защищало интересы наших компаний, наших граждан, и будет делать это дальше», - пообещал пресс-секретарь российского лидера.

В то же время он уточнил, что конструктивные каналы для связи между российским и немецким правительствами сейчас разрушены, поэтому Москва и Берлин не ведут никаких переговоров, в том числе и по поводу изъятия активов «Роснефти».

Ранее Песков заявил, что проблемы денежных переводов между Россией и Турцией напрямую связаны с Соединенными Штатами. США очень агрессивно давят на Анкару, и из-за этого руководство некоторых банков идет на прекращение обслуживания своих российских клиентов.