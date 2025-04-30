Песков сообщил, кто посетит парад Победы в Москве от Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не сможет прилететь в Москву, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.

По утверждению Пескова, Моди не может приехать в Москву, чтобы принять участие в официальных торжествах, посвященных 80-летию Великой Победы.

«Лидер Индии не приедет, Индия будет представлена не на высшем уровне», — указал он.

Ранее сообщалось о планах Моди собрать 30 апреля весь кабинет министров Индии. Встреча проводится на фоне заявлений со стороны Пакистана о том, что Индия решила осуществить военную операцию на территории страны в ближайшие сутки-полтора. В качестве предлога для нападения, как утверждается, будет использован инцидент, произошедший 22 апреля в Пахалгаме.