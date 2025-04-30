Моди проведет заседание на фоне сообщений о подготовке удара по Пакистану

Издание The Economic Times сообщило , что премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен провести встречу с кабинетом министров по вопросам политики 30 апреля. Как отмечает издание, данный комитет играет ключевую роль в определении экономического и политического курса Индии, а сам факт его созыва указывает на «всю серьезность сложившейся обстановки».

Данная встреча проводится на фоне заявлений со стороны Пакистана о том, что Индия решила осуществить военную операцию на территории страны в ближайшие сутки-полтора. В качестве предлога для нападения, как утверждается, будет использован инцидент, произошедший 22 апреля в Пахалгаме.

Тогда в городе совершили крупный теракт, ставший самым масштабным за последние годы. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», получающей поддержку от Пакистана, совершили нападение на туристов, в результате чего погибло 26 человек.

29 апреля Нарендра Моди заявил о предоставлении индийской армии «полной оперативной свободы» в вопросе принятия решений о мерах реагирования на произошедший теракт.

Ранее сообщалось, что бой произошел между военными Индии и Пакистана.