Песков сообщил о встрече Путина и Кадырова 7 мая

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, проинформировал представителей СМИ о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, запланированной на 7 мая.

Уточняется, что чеченский лидер также будет присутствовать на ряде международных мероприятий с участием Владимира Путина, которые пройдут в формате расширенных делегаций.

В период с 7 по 10 мая в рабочем графике президента РФ значится более 15 международных встреч. В частности, 7 мая намечены переговоры Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, после чего состоятся его последовательные встречи с лидерами Кубы, Монголии и Республики Конго — Мигелем Диас-Канелем, Ухнаагийн Хурэлсухом и Дени Сассу-Нгессо.

Ранее Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни.