Песков сообщил о встрече Путина и Кадырова 7 мая
Песков: Путин встретится с Кадыровым 7 мая
Фото: [kremlin.ru]
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, проинформировал представителей СМИ о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, запланированной на 7 мая.
Уточняется, что чеченский лидер также будет присутствовать на ряде международных мероприятий с участием Владимира Путина, которые пройдут в формате расширенных делегаций.
В период с 7 по 10 мая в рабочем графике президента РФ значится более 15 международных встреч. В частности, 7 мая намечены переговоры Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, после чего состоятся его последовательные встречи с лидерами Кубы, Монголии и Республики Конго — Мигелем Диас-Канелем, Ухнаагийн Хурэлсухом и Дени Сассу-Нгессо.
Ранее Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни.