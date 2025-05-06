Кадыров захотел покинуть пост главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил, что просит снять его с должности руководителя Чечни. Как сообщило ИА «Чечня сегодня», подобным образом политик прокомментировал сотрудникам СМИ слухи о своей отставке.

Как заявил Кадыров журналистам, он тоже слышал суждения подобного характера.

«Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал глава республики.

Другие подробности он не сообщил. Рамзан Кадыров стоит во главе Чечни с 2007 года. При его правлении в республике началось масштабное строительство, в том числе включавшее в себя восстановление инфраструктуры.

Ранее стало известно о том, что 17-летний Адам Кадыров получил новую должность в республике.