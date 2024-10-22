Песков: сотрудничество между государствами БРИКС не имеет антипатии к доллару

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что сотрудничество между государствами БРИКС не имеет антипатии к доллару и другим валютам. Он отметил, что главной целью стран БРИКС является защита их собственных интересов в рамках взаимодействия, передает РИА Новости.

Это чиновник сказал в ответ на статью в The Economist, в которой утверждалось, что Владимир Путин на саммите БРИКС представит «план по преодолению влияния доллара».

Саммит стартует сегодня, 22 октября, в Казани и пройдет в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что Россия в сотрудничестве с государствами БРИКС ведет работу над созданием платежно-расчетного контура, благодаря которому получится независимо обслуживать всю внешнюю торговлю.