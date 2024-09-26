Россия и страны БРИКС создают свой платежный контур

Россия в сотрудничестве с государствами БРИКС ведет работу над созданием платежно-расчетного контура, благодаря которому получится независимо обслуживать всю внешнюю торговлю. Как сообщило РИА Новости, такое заявление было сделано президентом Владимиром Путиным во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

Подробности работы над проектом глава государства не сообщил, но заметил, что итоговый продукт будет эффективным. БРИКС создали в 2006 году. В него входят, помимо России, девять государств.

Ранее сообщалось о желании Турции стать новым членом БРИКС. Соответствующая заявка уже находится на рассмотрении.