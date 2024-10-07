Песков: сотрудники Администрации президента РФ поздравили Путина с наилучшими пожеланиями

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, сотрудники Администрации президента РФ традиционно поздравили Владимира Путина с днем рождения открыткой. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что в содержании открытки были наилучшие человеческие пожелания.

Напомним, что сегодня российский лидер отмечает свой 72-й день рождения.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что Владимир Путин сегодня является политиком № 1 во всем мире.