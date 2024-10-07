По словам политолога Алексея Мартынова, российский лидер Владимир Путин, отмечающий сегодня день рождения, является политиком № 1 в мире. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что время президентства Путина уже можно назвать целой эпохой, когда Россия четко следует вперед и к победе.

По мнению эксперта, сегодня в мире нет ни одной такой страны, где бы был такой президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России может стать и участником фракции действий.